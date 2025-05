UE | stop consumo energetico di dispositivi elettrici in standby

I limiti si applicano anche a mobili, tapparelle e tende motorizzati, che sono venduti in volumi crescenti nell'Ue 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE: stop consumo energetico di dispositivi elettrici in standby

Via libera dell’Ue alle contromisure sui dazi Usa: stop dell’Ungheria, ma scatta la stretta su acciaio, alluminio e soia - Gli Stati dell’Ue hanno dato il via libera alle contromisure europee ai dazi americani . Solo l’ Ungheria si è opposta. Il voto sulle contromisure Ue ai dazi introdotti dagli Stati Uniti sull' acciaio e l’ alluminio ha avuto luogo nel Comitato barriere commerciali ( Tbr in inglese). Il Tbr è un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri , a cui partecipano delegati ministeriali... 🔗Leggi su feedpress.me

Media:stop Usa esercitazioni Nato in Ue - 22.00 Gli Usa hanno informato gli alleati dell'intenzione d'interrompere la partecipazione alla pianificazione di future esercitazioni militari Nato in Europa. Lo scrive il quotidiano svedese Expressen. Lo stop Usa non si applicherebbe alle esercitazioni già decise nel 2025. Se la decisione rimarrà in vigore, la Svezia e altri Paesi Nato dovranno pianificare le esercitazioni senza gli Usa. Washington mira a ridurre la spesa militare in Europa e dare priorità alla regione Indo-Pacifica. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

Auto elettriche, emissioni e stop ai motori termici: cosa prevede il nuovo piano Ue per l’automotive - L'Unione Europea apre a più flessibilità sui limiti di emissioni, incentivi per l'auto elettrica e nuove tecnologie come gli e-fuels, ma conferma lo stop ai motori termici dal 2035. Ecco il piano Ue per l'automotive tra transizione ecologica e crisi dell'industria.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ue, stop a consumo energetico di dispositivi elettrici in standby - Bruxelles, 12 mag. (askanews) – Sono entrate in vigore il venerdì scorso le nuove norme Ue sulla progettazione ecocompatibile (regolamento “Ecodesign”), adottate nell’aprile 2023, che impongono di lim ... 🔗askanews.it

L’Ue dice stop all’energia russa: stop ai contratti entro fine anno e addio all’import nel 2027 - La roadmap stila una tabella di marcia che prevede stop all’import di gas dalla Russia in tutti i contratti spot, nuovi ed esistenti, e da ... 🔗energiaoltre.it

Ue, stop totale al gas russo entro il 2027: “Nel 2024 pagati 23 miliardi a Mosca. Ora basta” - La Commissione ha preparato una Roadmap che prevede almeno due passaggi per interrompere del tutto i rifornimenti. Il prezzo ad Amsterdam è tornato a salire ... 🔗repubblica.it