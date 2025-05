Ue Fontana Più partecipazione dei Parlamenti a processo decisionale

In un incontro a Budapest, il tema della necessaria maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali e regionali al processo decisionale europeo è emerso come cruciale. Questo approccio mira a valorizzare le peculiarità territoriali e a garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, fondamentali per un’Europa più inclusiva e rappresentativa.

UDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “È più che mai necessaria una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali e regionali al processodecisionale europeo, per meglio valorizzare le peculiarità territoriali e vigilare sull’osservanza dei princìpi di proporzionalità e sussidiarietà”. Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervenendo a Budapest alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Ue, durante la sessione dedicata a regionalismo e identità culturale. Fontana ha sottolineato l’importanza di una legislazione europea che tenga conto delle specificità istituzionali, culturali, economiche e sociali dei singoli Paesi, ricordando l’attività svolta dalla Camera per la verifica del rispetto dei princìpi di proporzionalità e sussidiarietà. “Solo riconoscendo il valore delle diversità – ha concluso – potremo costruire una coscienza comune europea e rendere più forte il processo di integrazione”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ue, Fontana “Più partecipazione dei Parlamenti a processo decisionale”

