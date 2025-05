Udine caput mundi | arriva il primo festival della carbonara e della cucina romana

Udine si prepara a diventare il nuovo epicentro del gusto con il Carbonara Festival, il primo evento dedicato alla celebre pasta romana. Una celebrazione della carbonara e di altri piatti tipici della cucina capitolina, pronto a sorprendervi con sapori autentici e nuove esperienze culinarie. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nella tradizione gastronomica italiana!

Udine: Comune, Musei e Biblioteche arriva la nuova rete Wi-Fi - Udine ha una nuova rete wi-fi gratuita a disposizione di cittadini e turisti. La nuova rete FVG WI-FI è un progetto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che consente di navigare sulla rete Internet nelle aree cittadine coperte dal servizio Wi-Fi, è già stata attivata in alcuni luoghi pubblici della città e progressivamente verrà estesa a un elenco di siti che vengono particolarmente frequentati, in diverse aree indoor e outdoor della città, in sostituzione della storica rete UDINEFREE attivata dal 2014 e ora definitivamente dismessa. 🔗Leggi su udine20.it