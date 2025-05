Ucraina | Zelensky sarò in Turchia bene se potesse esserci anche Trump

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la sua prossima visita in Turchia, esprimendo l'auspicio di un incontro diretto con Putin. Sostiene l'importanza di colloqui diretti, auspicando anche la presenza di Trump, che potrebbe favorire un dialogo costruttivo per la pace. Un'iniziativa che riflette l'impegno dell'Ucraina nel cercare soluzioni diplomatiche.

Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Ho sostenuto il presidente Trump nell’idea di colloqui diretti con Putin. Ho espresso apertamente la mia disponibilità a incontrarlo. sarò in Turchia. Spero che i russi non eviteranno l’incontro. E naturalmente, tutti noi in Ucraina apprezzeremmo molto se il presidente Trumppotesse essere con noi a questo incontro in Turchia. È l’idea giusta. Possiamo cambiare molte cose. Il presidente turco Erdogan può davvero ospitare un incontro al più alto livello”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato che sta valutando la possibilità di recarsi giovedì in Turchia per i colloqui fra Russia e Ucraina e ha aggiunto che questo incontro è “molto importante” e pensa “che potranno uscirne cose buone”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, sarò in Turchia, bene se potesse esserci anche Trump

