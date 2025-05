Ucraina Zelensky | Putin accetti tregua lo aspetto giovedì in Turchia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un appello urgente per una tregua immediata, esprimendo la necessità di un cessate il fuoco completo e duraturo. In un video sui social, ha invitato alla diplomazia, sottolineando l'inutilità di prolungare il conflitto e annunciando un incontro con Putin in Turchia. Con questa richiesta, Zelensky spera di avviare un dialogo efficace per porre fine alle violenze.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video diffuso sui social, ha chiesto una tregua immediata. “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da lunedì, per fornire le basi necessarie alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchiagiovedì. Di persona. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”, ha detto Zelensky. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Putin accetti tregua, lo aspetto giovedì in Turchia”

