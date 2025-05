Ucraina | Zelensky prima telefonata con Papa Leone l’ho invitato

Milano, 12 maggio – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato sui social la sua prima conversazione con Papa Leone XIV. Durante il colloquio, Zelensky ha invitato il Papa a compiere una visita apostolica in Ucraina, sottolineando come tale gesto possa rappresentare una concreta speranza per i credenti e per il popolo ucraino.

Milano, 12 mag. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha riferito sui social di avere parlato con PapaLeone XIV, precisando che si è trattato della “prima conversazione” e ha aggiunto di averlo invitato “a compiere una visita apostolica in Ucraina”, dicendo che questo “darebbe una speranza concreta a tutti i credenti e a tutto il nostro popolo”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, prima telefonata con Papa Leone, l’ho invitato

