Ucraina Zelensky apre al vertice in Turchia con Putin e Trump annuncia che…

In un momento cruciale per la guerra tra Ucraina e Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un vertice in Turchia con Vladimir Putin e Donald Trump. Questa iniziativa potrebbe rappresentare una svolta significativa nella ricerca di una tregua, alimentando speranze di una risoluzione al conflitto che ha devastato l'Europa orientale.

Alla ricerca di una possibile tregua la guerra tra Ucraina e Russia potrebbe essere giunta finalmente ad una svolta con un faccia a faccia in programma in Turchia Con un messaggio affidato al suo account personale su Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che giovedì prossimo sarà ai colloqui in Turchia confermando così la sua presenza nella speranza di trovare un punto d'incontro sulla situazione di stallo che sembrerebbe essere arrivata la richiesta di una possibile tregua tra il suo paese e la Russia. Nel messaggio ha aggiunto di sperare che ci sia la presenza anche della delegazione russa e del presidente americano Donald Trump. Il presidente turco Erdogan, dopo un colloquio telefonico con il presidente russo Putin, ha confermato la disponibilità della Turchia a ospitare i colloqui di pace diretti tra le due parti.

Anche se si tratta della prima missione in Cina di Kuleba, il ministro aveva già incontrato Wang nello scorso febbraio alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco in Germania.

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che sono in corso i preparativi per un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin.

Il confronto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky continua a infiammare lo scenario della guerra in Ucraina, tra scambi di accuse e possibili margini per i negoziati di pace.