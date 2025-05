Ucraina Trump | Incontro giovedì importante ne usciranno buone cose

Donald Trump ha definito "molto importante" l'incontro di giovedì tra Ucraina e Russia in Turchia, esprimendo fiducia in un esito positivo. Le sue dichiarazioni, rilasciate alla Casa Bianca prima del viaggio in Arabia Saudita, sottolineano l'ottimismo riguardo a possibili sviluppi favorevoli nella complessa situazione geopolitica.

Washington (Usa), 12 maggio. "L'Incontro di giovedì in Turchia tra Ucraina e Russia è "molto importante" e "penso che potranno uscirne cosebuone". Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca, prima della sua partenza per l'Arabia Saudita.

