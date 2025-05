Ucraina Trump | Incontro di giovedì importante ne usciranno buone cose

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l'incontro di giovedì in Turchia tra Ucraina e Russia come “molto importante”, esprimendo ottimismo su possibili sviluppi positivi. Queste dichiarazioni sono state fatte alla Casa Bianca prima del suo viaggio nel Golfo, che lo porterà in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi.

L’Incontro di giovedì in Turchia tra Ucraina e Russia è “molto importante” e “penso che potranno uscirne cosebuone”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla Casa Bianca, prima della sua partenza per il Golfo, dove visiterà Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi. Il leader di Washington sta valutando la possibilità di recarsi a Istanbul proprio in occasione del vertice tra Kiev e Mosca. Lo ha riferito lo stesso tycoon. “Ci sto pensando veramente“, ha detto sottolineato Trump. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Incontro di giovedì importante, ne usciranno buone cose”

Putin-Witkoff, colloquio fiume su Ucraina. Ma incontro con Trump resta incognita - (Adnkronos) – Un incontro fiume durato quattro ore e mezzo e terminato alle dieci di ieri sera (ora di San Pietroburgo) quello fra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin, a porte chiuse nella biblioteca presidenziale di San Pietroburgo, dopo un nuovo colloquio, al Gran Europe Hotel della città russa […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

