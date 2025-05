Ucraina Trump andrà a Istanbul | Ci saranno Putin e Zelensky Mosca boccia l’ultimatum | Non si parla così alla Russia

In un momento cruciale per il conflitto ucraino, Donald Trump si prepara a una visita a Istanbul, dove si svolgeranno colloqui storici tra Putin e Zelensky. Mentre Mosca respinge l’ultimatum di Macron, il portavoce Peskov sottolinea l'importanza di dialogare con rispetto. Le aspettative sono alte per un possibile avvio di negoziati diretti dopo un lungo silenzio.

"Non è questo il modo di parlare allaRussia", ha tagliato corto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, respingendo l'ultimatum di Macron e degli altri "volenterosi" al Cremlino. Tuttavia, è convinto che "un buon risultato" possa arrivare dai primi colloqui diretti tra russi e ucraini dal 2022, in programma il 15 maggio a Istanbul, ai quali non esclude di partecipare lui stesso, inserendo una tappa in Turchia al suo viaggio in Medio OrienteL'articolo Ucraina, Trumpandrà a Istanbul: “Ci sarannoPutin e Zelensky”. Moscaboccial’ultimatum: “Non si parlacosìallaRussia” proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Ucraina, Trump andrà a Istanbul: “Ci saranno Putin e Zelensky”. Mosca boccia l’ultimatum: “Non si parla così alla Russia”

Se ne parla anche su altri siti

Pace in Ucraina, Trump chiama Putin con Zelensky a Istanbul; Zelensky va in Turchia, Trump ci pensa. E Putin traccheggia; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse; Incontro Ucraina-Europa a Kyjiv: cosa significa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne