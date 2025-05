Ucraina Tajani | Italia presente in ogni aspetto delle trattative

In breve da Zazoom:

L'Italia si fa sentire nel contesto delle negoziazioni tra Russia e Ucraina, sottolineando l'importanza di un cessate il fuoco duraturo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, esprime ottimismo per un incontro tra Putin e Zelensky, ma avverte che la via della pace richiede impegni concreti e una vera tregua, non limitata a brevi periodi. La posizione italiana mira a favorire un dialogo costruttivo e stabile.

“Italiapresente in ogniaspettodelletrattative” “Che Putin e Zelensky siano pronti a incontrarsi è un passo avanti decisivo, dobbiamo favorirlo in ogni modo. Ma le trattative si fanno con un cessate il fuoco che non può essere di tre giorni. Serve una vera tregua”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani,. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ucraina, Tajani: “Italia presente in ogni aspetto delle trattative”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tajani “Meloni assente a Kiev? Italia presente nella sostanza” - ROMA (ITALPRESS) – “Che Putin e Zelensky siano pronti a incontrarsi è un passo avanti decisivo, dobbiamo favorirlo in ogni modo. Ma le trattative si fanno con un cessate il fuoco che non può essere di tre giorni. Serve una vera tregua. Se confermato, questo è il primo passo nella direzione di un negoziato e di un obiettivo a cui lavoriamo da mesi, una pace giusta e duratura per l’Ucraina e per l’Europa”. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Tajani “Meloni assente a Kiev? Italia presente nella sostanza” - ROMA (ITALPRESS) – “Che Putin e Zelensky siano pronti a incontrarsi è un passo avanti decisivo, dobbiamo favorirlo in ogni modo. Ma le trattative si fanno con un cessate il fuoco che non può essere di tre giorni. Serve una vera tregua. Se confermato, questo è il primo passo nella direzione di un negoziato e di un obiettivo a cui lavoriamo da mesi, una pace giusta e duratura per l’Ucraina e per l’Europa”. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Partnership Stati Uniti-Italia: Tajani e Rubio discutono di Nato e guerra Russia-Ucraina - Nell'incontro bilaterale con Antonio Tajani, il Segretario di Stato Usa Marco Rubio "ha sottolineato l'importanza della solida e duratura partnership tra Stati Uniti e Italia". Lo si legge in una nota del Dipartimento di Stato. Rubio e Tajani "hanno discusso della necessità di aumentare la condivisione degli oneri tra tutti gli alleati della Nato e porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Hanno ribadito il loro impegno comune ad affrontare una serie di sfide globali, tra cui l'equilibrio delle relazioni commerciali, la lotta all'autoritarismo in Venezuela e la stabilizzazione della ... 🔗Leggi su quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Tajani Meloni assente a Kiev? Italia presente nella sostanza; Zelensky: Aspetto Putin giovedì a Istanbul | Negoziati diretti in Turchia: ok di Erdogan; Tajani: Non siamo nemici di nessuno ma costruttori di pace - Budapest: Tusk è un agente di Soros; Al via il vertice dei “volenterosi”: i dubbi italiani sulle truppe in Ucraina. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tajani: “In Ucraina serve una tregua vera. Con i volenterosi la Meloni si è collegata in video conferenza, quindi c’era” - Intervistato dal Corriere della Sera, Antonio Tajani parla di passi in avanti in Ucraina: “Che Putin e Zelensky ... 🔗blitzquotidiano.it

Tajani “Meloni assente a Kiev? Italia presente nella sostanza” - ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Che Putin e Zelensky siano pronti a incontrarsi è un passo avanti decisivo, dobbiamo favorirlo in ogni modo. Ma le trattative si fanno con un ces ... 🔗ticinonotizie.it

Tajani: «A Kiev l’Italia c’era. Stiamo già lavorando per la ricostruzione del Paese» - Zelensky è pronto a incontrare Putin giovedì in Turchia. Lo zar vuole davvero la pace, ministro Antonio Tajani? «Che Putin e Zelensky siano pronti a incontrarsi è un passo avanti decisivo, dobbiamo fa ... 🔗msn.com