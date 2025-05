Ucraina Tajani Convergenza totale a Londra sul sostegno a Kiev

A Verona, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato il successo della recente conferenza a Londra, dove cinque importanti nazioni hanno raggiunto un accordo unanime nel sostenere l'Ucraina. Tajani ha ribadito l'importanza di lavorare per una pace giusta, richiamando le parole di Papa Leone XIV.

VERONA (ITALPRESS) – "A Londra è andata molto bene. C'è una Convergenzatotale di cinque grandi Paesi sul sostegno all'Ucraina. Lavoriamo tutti per la pace, una pace giusta, come ha detto Papa Leone XIV". Lo ha detto a Verona il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Noi – prosegue – siamo impegnati per fare ciò. Se l'obiettivo è quello della pace, bisogna innanzitutto arrivare a un cessate il fuoco, credo che sia una condizione importante se si vuole avviare un dialogo serio e costruttivo. Poi naturalmente dipende dall'Ucraina decidere, perché quando devi fare una trattativa con la Federazione Russa saranno gli ucraini a decidere in che modo fare la trattativa".

