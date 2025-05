Ucraina-Russia Zelensky | Aspetto Putin in Turchia Trump | Carte scoperte

In breve da Zazoom:

In un contesto di crescente tensione geopolitica, i leader di Russia, Ucraina e Stati Uniti si preparano a un possibile cambiamento nel conflitto ucraino. Vladimir Putin segna un punto di partenza con una tregua di tre giorni, mentre Volodymyr Zelensky risponde con nuove proposte e Donald Trump si mostra cauto, interessato a valutare la verità dietro le dichiarazioni di Mosca. Tutto converge verso il 15 maggio, data cruciale per la diplomazia.

(Adnkronos) –Vladimir Putin apre, Volodymyr Zelensky rilancia, Donald Trump vuole ‘vedere’ l’eventuale bluff di Mosca. In 24 ore, o poco meno, vengono gettate le basi della potenziale svolta tra Ucraina e Russia per favorire la soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra. Dopo la tregua di 3 giorni proclamata dal Cremlino, la data cerchiata in rosso è il 15 maggio: Putin, nella notte tra 10 e 11 maggio, ha proposto la ripresa dei colloqui diretti a Istanbul, in Turchia. All’apertura del presidente russo ha fatto seguito l’intervento di Trump. “Kiev dovrebbe accettare”, ha affermato il presidente americano. Detto, fatto: “AspettoPutin in Turchia”, il messaggio del presidente ucraino Zelensky, che costringe di fatto il Cremlino ad uscire allo scoperto. E’ stata Mosca, davanti al pressing di Usa e Ue per una tregua immediata di 30 giorni, ad accelerare con una mossa che avrebbe dovuto consentire di uscire dall’angolo senza pagare un prezzo troppo elevato. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Zelensky, 'aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse' - "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su quotidiano.net

Zelensky:aspetto Putin in Turchia il 15 - 19.35 Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito l'appello a Mosca ad accettare la proposta di un cessate il fuoco a partire da domani."Aspetterò Putin giovedì in Turchia", ha aggiunto. L'Ucraina è disponibile a colloqui diretti con la Russia, ma solo se Mosca sottoscriverà prima un cessate il fuoco incondizionato, "completo, duraturo e affidabile a partire da domani, 12 maggio", in vista dei negoziati in Turchia il 15 maggio "per fornire una base necessaria alla diplomazia. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

Zelensky sfida Putin: «Lo aspetto di persona giovedì a Istanbul». L’ultimatum di Trump: «Se la Russia bluffa agiremo di conseguenza!» - Colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dove quest’ultimo si è detto pronto a ospitare i negoziati per la pace in Ucraina. «I colloqui di pace tra Russia e Ucraina proseguiranno a Istanbul da dove si erano interrotti (nel 2022, ndr) e la Turchia è pronta a ospitare i negoziati per una una soluzione permanente», ha detto Erdogan a Putin, secondo quanto riportato in una dichiarazione della presidenza turca. 🔗Leggi su open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina-Russia, Trump e Zelensky scoprono le carte. Putin, svolta o bluff?; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse; Guerra ucraina, Putin: propone vertice Ucraina-Russia a Istanbul. Zelensky: «lo aspetto giovedì, ora basta scu; Zelensky accetta l'invito del Cremlino sulla guerra tra Russia e Ucraina, Aspetto Putin in Turchia giovedì. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vertice Ucraina- Russia, Zelensky risponde: “Aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse” - Il presidente ucraino risponde all'invito dell'omologo russo a prendere parte ai negoziati di pace a Instanbul ... 🔗dire.it

Ucraina-Russia, Zelensky: "Aspetto Putin in Turchia". Trump: "Carte scoperte" - (Adnkronos) - Vladimir Putin apre, Volodymyr Zelensky rilancia, Donald Trump vuole 'vedere' l'eventuale bluff di Mosca. In 24 ore, o poco meno, vengono gettate le basi della potenziale svolta tra Ucra ... 🔗msn.com

Zelensky sfida Putin: "Subito la tregua, ti aspetto giovedì a Istanbul" - Putin propone negoziati diretti Mosca-Kiev giovedì a Istanbul, Ucraina e Ue frenano chiedendo prima la tregua ma Trump spinge Zelensky ad accettare e il leader ucraino in serata rompe gli indugi: «Att ... 🔗lastampa.it