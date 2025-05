Ucraina-Russia Zelensky | Aspetto Putin in Turchia Trump | Carte scoperte

In un contesto di crescente tensione, Vladimir Putin fa un passo verso il dialogo, mentre Volodymyr Zelensky risponde con assertività. Donald Trump invita a valutare con attenzione le mosse di Mosca. Negli ultimi giorni, si stanno tessendo le fila di una possibile soluzione diplomatica alla guerra tra Ucraina e Russia, con una tregua di tre giorni annunciata dal Cremlino che potrebbe segnare un punto di svolta significativo.

(Adnkronos) – Vladimir Putin apre, Volodymyr Zelensky rilancia, Donald Trump vuole 'vedere' l'eventuale bluff di Mosca. In 24 ore, o poco meno, vengono gettate le basi della potenziale svolta tra Ucraina e Russia per favorire la soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra. Dopo la tregua di 3 giorni proclamata dal Cremlino, la data cerchiata in . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Zelensky, 'aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse' - "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su quotidiano.net

Zelensky:aspetto Putin in Turchia il 15 - 19.35 Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito l'appello a Mosca ad accettare la proposta di un cessate il fuoco a partire da domani."Aspetterò Putin giovedì in Turchia", ha aggiunto. L'Ucraina è disponibile a colloqui diretti con la Russia, ma solo se Mosca sottoscriverà prima un cessate il fuoco incondizionato, "completo, duraturo e affidabile a partire da domani, 12 maggio", in vista dei negoziati in Turchia il 15 maggio "per fornire una base necessaria alla diplomazia. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

Zelensky sfida Putin: «Lo aspetto di persona giovedì a Istanbul». L’ultimatum di Trump: «Se la Russia bluffa agiremo di conseguenza!» - Colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dove quest’ultimo si è detto pronto a ospitare i negoziati per la pace in Ucraina. «I colloqui di pace tra Russia e Ucraina proseguiranno a Istanbul da dove si erano interrotti (nel 2022, ndr) e la Turchia è pronta a ospitare i negoziati per una una soluzione permanente», ha detto Erdogan a Putin, secondo quanto riportato in una dichiarazione della presidenza turca. 🔗Leggi su open.online

Ucraina-Russia, Zelensky: "Aspetto Putin in Turchia". Trump: "Carte scoperte" - (Adnkronos) - Vladimir Putin apre, Volodymyr Zelensky rilancia, Donald Trump vuole 'vedere' l'eventuale bluff di Mosca. In 24 ore, o poco meno, vengono gettate le basi della potenziale svolta tra Ucra ... 🔗msn.com

Vertice Ucraina- Russia, Zelensky risponde: “Aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse” - Il presidente ucraino risponde all'invito dell'omologo russo a prendere parte ai negoziati di pace a Instanbul ... 🔗dire.it

Zelensky sfida Putin: "Subito la tregua, ti aspetto giovedì a Istanbul" - Putin propone negoziati diretti Mosca-Kiev giovedì a Istanbul, Ucraina e Ue frenano chiedendo prima la tregua ma Trump spinge Zelensky ad accettare e il leader ucraino in serata rompe gli indugi: «Att ... 🔗lastampa.it