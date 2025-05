Ucraina-Russia tutti a Istanbul? Zelensky sì Trump forse Putin boh! Cosa succede

Nelle prossime ore, Istanbul potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della crisi ucraina. Mentre Volodymyr Zelensky si prepara a partecipare a incontri diplomatici, le incertezze rimangono: la posizione di Trump è indecisa e Putin resta nell'ombra. Riuscirà la Turcìa a favorire un confronto costruttivo tra le parti? La diplomazia torna al centro della scena internazionale.

Si torna a parlare di pace, o almeno di diplomazia. Istanbul potrebbe diventare presto il nuovo epicentro di una possibile svolta nella crisi Ucraina. Tra le tante incognite, una sola certezza: Volodymyr Zelensky ha confermato la sua presenza nella città turca giovedì. Ma il resto del tavolo resta tutto da comporre. Il condizionale è d'obbligo, soprattutto per chi spera nella partecipazione di Vladimir Putin, eventualità che potrebbe attrarre anche l'attenzione di Donald Trump, pronto a ritagliarsi un ruolo da mediatore, rubando — forse — la scena al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.Il contesto, tuttavia, è tutt'altro che semplice. Le tensioni sono alle stelle, e la strada verso un incontro diretto tra i due leader, che si sono incrociati solo una volta nel 2019, appare in salita.

