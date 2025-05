Ucraina Russia respinge cessate il fuoco e Kiev insorge | Sprecata opportunità per porre fine a uccisioni

Le tensioni tra Ucraina e Russia continuano a crescere, con Kiev che respinge l'ultima proposta di cessate il fuoco avanzata da Vladimir Putin. Mentre il presidente russo invita a sostenere la sua iniziativa per la pace, l'Ucraina rimane ferma sulla sua posizione, pronta a negoziare solo nel rispetto della sovranità nazionale.

"Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamenti

