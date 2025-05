Ucraina Rubio | Cessate il fuoco subito è massima priorità Usa

In breve da Zazoom:

In un contesto di crescente tensione, Vladimir Putin ha invitato l'Ucraina a considerare la sua proposta per la pace, ponendo la responsabilità del conflitto nelle mani del governo ucraino. Tuttavia, il presidente ucraino ha ribadito che qualsiasi negoziato dovrà garantire l'assenza di vittime e bombardamenti, evidenziando la delicatezza della situazione e la necessità di un cessate il fuoco immediato.

"Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamentiL'articolo Ucraina, Rubio: “Cessate il fuocosubito è massimapriorità Usa” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Rubio: “Cessate il fuoco subito è massima priorità Usa”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Rubio sul cessate il fuoco: “Sentiremo oggi Mosca, sarebbe molto spiacevole se rifiutassero” - Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha affermato che oggi gli Stati Uniti “avranno contatti con i russi”, da cui sperano di avere una risposta positiva sulla tregua di 30 giorni a cui l’Ucraina si è detta pronta. Gli Stati Uniti “sollecitano fermamente i russi a porre fine a tutte le ostilità”, ha aggiunto Rubio, come riporta il Guardian, “non esiste una soluzione militare a questo conflitto”. 🔗Leggi su lapresse.it

Rubio e Witkoff a Parigi per incontrare Macron, sul tavolo il cessate il fuoco in Ucraina, Gaza e il nucleare iraniano - Sul tavolo il cessate il fuoco in Ucraina, la situazione nel Medioriente con Gaza sempre più al collasso e il nucleare iraniano Una delegazione Usa composta da Rubio e Witkoff sarà oggi a Parigi per incontrare Macron ed il ministro degli Esteri Barrot. Sul tavolo il cessate il fuoco in Ucrain 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Vertice di Gedda, sul tavolo piano di cessate il fuoco, terre rare e aiuti militari all'Ucraina, Rubio: "Kiev dovra? cedere territori" - Il Segretario di Stato USA h ringraziato il principe bin Salman "per aiutare a risolvere la guerra" Al via il vertice di Gedda tra la delegazione ucraina e quella statunitense. Sul tavolo il piano di cessate il fuoco "parziale" proposto da Kiev, il trattato sulle terre rare e la ripresa degli 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rubio, 'cessate il fuoco immediato in Ucraina'; Rubio: cessate il fuoco immediato in Ucraina. Zelensky sfida Putin: Ti aspetto giovedì in Turchia; Zelensky: Aspetto Putin giovedì a Istanbul | Negoziati diretti in Turchia: ok di Erdogan; Guerra Russia Ucraina, Rubio: Cessate il fuoco immediato in Ucraina. LIVE. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, gli USA insistono: “Cessate il fuoco immediato”. Zelensky apre a Putin: “Ci vediamo in Turchia” - Dopo l'apertura di Zelensky a Putin per un incontro tra i due in Turchia giovedì 15 maggio, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ribadisce la posizione ... 🔗fanpage.it

Rubio: cessate il fuoco immediato in Ucraina. Zelensky sfida Putin: "Ti aspetto giovedì in Turchia" - Volodymyr Zelensky accetta la sfida di Vladimir Putin e rilancia. "Aspetterò Putin in Turchia giovedì, personalmente", ha annunciato, rispondendo alla proposta a sorpresa avanzata la notte prima dal c ... 🔗msn.com

Rubio, 'cessate il fuoco immediato in Ucraina' - Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri britannico David Lammy, durante la quale ha ribadito che la "massima priorità" de ... 🔗msn.com