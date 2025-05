Ucraina nuovi raid russi nella notte Proposte di tregua ignorate

In un contesto di crescente tensione, gli Stati Uniti chiedono un cessate il fuoco immediato, mentre il presidente ucraino Zelensky invita Putin a un incontro in Turchia. Tuttavia, la Russia intensifica la sua offensiva, come dimostra il recente attacco aereo contro l'infrastruttura ferroviaria ucraina, che ha provocato feriti, incluso un macchinista. La situazione sul campo rimane critica e instabile.

(Adnkronos) – Mentre gli Usa insistono per un cessate il fuoco immediato e Zelensky ha sfidato Putin a incontrarsi di persona in Turchia giovedì 15 maggio, la russia non accenna a diminuire gli attacchi contro l'Ucraina. Questa mattina un raid di droni russi contro l'infrastruttura ferroviaria Ucrainanella regione di Donetsk ha ferito un macchinista . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

