Ucraina | Mosca ignora l' offerta di tregua e attacca al fronte | Zelensky | Giovedì sarò in Turchia per i negoziati di pace spero ci sia anche Trump

L'intensificazione del conflitto in Ucraina prosegue, con Mosca che ignora l'offerta di tregua e intensifica gli attacchi al fronte. Zelensky si prepara a incontrare i leader in Turchia per negoziati di pace, sperando in una presenza significativa come quella di Trump. Intanto, il Cremlino rifiuta ogni ultimatum, mentre il presidente ucraino contatta il Papa per invitarlo a Kiev.

Il Cremlino: "Non accettiamo ultimatum". Il leader ucraino sente il Papa per la prima volta: "L'ho invitato a Kiev"

Ucraina: Kiev, Russia ignora offerta tregua e attacca al fronte - Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Secondo i dati del nostro comando militare, la Russia sta attualmente ignorando la nostra offerta di cessate il fuoco e continua ad attaccare lungo tutta la linea del fronte”. Lo afferma il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, in un post su X, in cui riferisce di avere informato i colleghi nel corso di una “telefonata costruttiva” avuta “con i colleghi di Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Usa e Ue” sui “prossimi passi da compiere per far avanzare la pace”. 🔗Leggi su lapresse.it

Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta - (Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti che monitora il conflitto sin dalle fasi iniziali. I negoziati con gli Usa nel […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

