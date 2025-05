Ucraina Meloni | Zelensky ha chiarito chi è che vuole davvero pace

Il presidente ucraino Zelensky ha delineato chiaramente le sue aspirazioni per la pace, sottolineando il sostegno costante di Italia e Grecia nel conflitto. Durante un incontro con il premier greco Mitsotakis, entrambi i leader hanno riaffermato l'impegno a sostenere l'Ucraina, dimostrando la loro determinazione a lavorare insieme per un futuro di stabilità e prosperità.

Roma, 12 mag. (askanews) – “Con” il premier “Kiriakos” Mitostakis “abbiamo condiviso l’impegno che l’Italia e la Grecia da sempre non fanno mancare per la pace, questo vale ovviamente prima di tutto per l’Ucraina, al fianco della quale entrambi siamo stati fin dall’inizio e saremo fino alla fine. L’Italia ribadisce il sostegno agli sforzi per una pace giusta e duratura che non può prescindere da garanzie di sicurezza efficaci per Kiev. Attendiamo chiaramente una chiara risposta russa alla richiesta di un cessato il fuoco immediato incondizionato, alla quale l’Ucraina ha immediatamente aderito così come l’Ucraina ha accettato subito di incontrare Putin a Istanbul giovedì chiarendo in pochi minuti, rispetto a una certa propaganda, quale tra le parti coinvolte nel conflitto sia certamente a favore della pace e quale invece sia ancora una volta responsabile della guerra, aspettiamo” su questo “di vedere quale sarà la risposta russa”. 🔗Leggi su Ildenaro.it

