Ucraina Meloni vede premier greco | Aspettiamo chiara risposta Russia su tregua

La premier Giorgia Meloni, durante un incontro con il primo ministro greco, ha sottolineato l'importanza di una risposta chiara da parte della Russia riguardo alla richiesta di un cessate il fuoco in Ucraina. L'Ucraina ha già accettato l'invito a una tregua immediata e incondizionata, auspicando una rapida evoluzione della situazione.

(Adnkronos) – Sul conflitto in Ucraina "ora attendiamo una chiararisposta russa alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, che l'Ucraina ha accettato, con una risposta immediata". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia di . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

