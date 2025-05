Ucraina Meloni | Attendiamo una chiara risposta russa

La premier Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, ha evidenziato l'urgenza di una risposta chiara da parte della Russia riguardo alla richiesta ucraina di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, accolto da Kiev. La situazione rimane tesa e l'attenzione internazionale è rivolta agli sviluppi futuri.

"Attendiamo una chiararispostarussa alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, che l'Ucraina ha accettato, con una risposta immediata": la premier Giorgia Meloni lo ha detto nelle dichiarazioni alla stampa insieme al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia di villa Pamphilj. Con il premier greco “abbiamo condiviso l'impegno che l'Italia e la Grecia da sempre non fanno mancare per la pace, questo vale ovviamente prima di tutto per l'Ucraina, a fianco della quale entrambi siamo stati fin dall'inizio e saremo fino alla fine. L'Italia ribadisce il sostegno agli sforzi per una pace giusta e duratura", ha proseguito la presidente del Consiglio. Kiev, ha ricordato Meloni, "ha accettato subito di incontrare Putin a Istanbul giovedì prossimo, chiarendo in pochi minuti, rispetto a una certa propaganda, quale tra le parti coinvolte nel conflitto sia certamente a favore della pace e quale invece sia responsabile della guerra". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ucraina, Meloni: "Attendiamo una chiara risposta russa"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, Meloni: “Al fianco di Kiev fino alla fine, attendiamo chiara risposta russa” - Con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis “abbiamo condiviso l’impegno che l’Italia e la Grecia da sempre non fanno mancare per la pace, questo vale ovviamente prima di tutto per l’Ucraina, a fianco della quale entrambi siamo stati fin dall’inizio e saremo fino alla fine. L’Italia ribadisce il sostegno agli sforzi per una pace giusta e duratura, che non può precedere da garanzie di situazioni efficaci per Kiev”. 🔗Leggi su lapresse.it

Ucraina, Meloni: “Con Kiev fino alla fine, attendiamo chiara risposta Mosca” - Vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphilj, a Roma. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Diversi i temi sul tavolo: dalla guerra in Ucraina alla situazione a Gaza, passando per il dossier migranti.Ucraina, Meloni: “Attendiamo chiara risposta Mosca”Con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis “abbiamo condiviso l’impegno che l’Italia e la Grecia da sempre non fanno mancare per la pace. 🔗Leggi su lapresse.it

Ucraina, Meloni “Attendiamo dalla Russia risposta su cessate il fuoco” - ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ribadisce gli sforzi per una pace giusta e duratura che non può prescindere da garanzie di sicurezza efficaci per Kiev. Attendiamo chiaramente una chiara risposta russa alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e incondizionato al quale l’Ucraina ha immediatamente aderito, così come l’Ucraina ha accettato subito di incontrare Putin giovedì a Istanbul chiarendo rispetto a una certa propaganda quale tra le parti coinvolte nel conflitto sia certamente a favore della pace e quale sia ancora una volta responsabile della guerra. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Ucraina, Meloni: Aspettiamo una risposta russa chiara sulla tregua; Ucraina, Meloni: Al fianco di Kiev fino alla fine, attendiamo chiara risposta russa; Ucraina, Meloni: Con Kiev fino alla fine, attendiamo chiara risposta Mosca - LaPresse; Ucraina, Meloni attende chiara risposta Mosca: Con Kiev fino alla fine. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, Meloni vede premier greco: "Aspettiamo chiara risposta Russia su tregua" - La premier vede Mitsotakis: "Grande sintonia su difesa, sicurezza e contrasto migrazioni di massa" ... 🔗msn.com

Ucraina, Meloni: “Con Kiev fino alla fine, attendiamo chiara risposta Mosca” - Vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphilj, a Roma. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Diversi i temi sul tavolo: da ... 🔗msn.com

Vertice Italia-Grecia, Meloni: "Aspettiamo chiara risposta russa su tregua" - La premier vede il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis: 'Grande sintonia su difesa, sicurezza e contrasto migrazioni di massa' ... 🔗msn.com