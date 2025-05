Ucraina | Kiev Russia ignora offerta tregua e attacca al fronte

Il conflitto tra Ucraina e Russia continua a intensificarsi, con Kiev che accusa Mosca di ignorare la propria offerta di tregua. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha denunciato in un post su X i bombardamenti russi in corso lungo il fronte, evidenziando la crescente tensione nella regione.

Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Secondo i dati del nostro comando militare, la Russia sta attualmente ignorando la nostra offerta di cessate il fuoco e continua ad attaccare lungo tutta la linea del fronte”. Lo afferma il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, in un post su X, in cui riferisce di avere informato i colleghi nel corso di una “telefonata costruttiva” avuta “con i colleghi di Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Usa e Ue” sui “prossimi passi da compiere per far avanzare la pace”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev, Russia ignora offerta tregua e attacca al fronte

Cosa riportano altre fonti

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev ... 🔗Leggi su open.online

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗Leggi su open.online

Ucraina, la Russia avanza a Kursk, Kiev valuta la ritirata, senza supporto intelligence Usa e missili di difesa Patriot "Adesso siamo ciechi" - Dopo l'annuncio di Trump e la conferma da parte della Cia, la sospensione degli aiuti militari e forniture a Kiev, la Russia "martella dall'alto" Ucraina, dopo la sospensione degli aiuti militari e delle forniture a Kiev da parte degli Stati Uniti, la controffensiva sta accusando diverse perd 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

