Ucraina il summit a Istanbul può far finire la guerra Trump | Potrei esserci

Il summit di Istanbul si profila come un'opportunità cruciale per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky si dichiara pronto a dialogare con Putin, mentre Donald Trump, in visita nel Golfo, potrebbe partecipare ai colloqui. Le pressioni internazionali aumentano, alimentando speranze di una tregua imminente.

Cresce il pressing su Vladimir Putin per arrivare a una tregua in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insiste nel dirsi pronto a incontrarlo giovedì a Istanbul per colloqui "che potrebbero contribuire a porre fine alla guerra". E anche Donald Trump, questa settimana in visita nel Golfo tra Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, ha annunciato che sta pensando di andare in Turchia, alimentando le speranze di Zelensky. La Russia, da parte sua, ha reagito con fastidio alla proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni a partire da lunedì su cui i leader europei hanno spinto nel fine settimana, pena sanzioni. "Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile", ha rimarcato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Kiev, intanto, denuncia però che la Russia "continua ad attaccare lungo tutta la linea del fronte". 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, il summit a Istanbul "può far finire la guerra". Trump: "Potrei esserci"

