Ucraina i 4 sciamannati Macron Merz Starmer e Tusk a Kiev con Zelensky nel Giorno della Vittoria sul nazismo | una patetica controfesta

Il 9 maggio, giorno della vittoria sul nazismo, quattro leader europei – Macron, Merz, Starmer e Tusk – si sono ritrovati a Kiev con Zelensky, dando vita a una controfesta patetica. Mentre propongono un Tribunale Speciale per i crimini di guerra di Putin, l'assurdità di questa situazione sembra dissolvere i confini tra dramma e commedia.

La cosa divertente è che questa banda di amici del "Bar sport" ha proposto la creazione di un Tribunale Speciale per giudicare i crimini di guerra commessi da Putin e dalla Federazione Russa SIAMO ALLA TRAGICOMMEDIA Nello stesso Giorno del 9 maggio festa dellaVittoriadella Russia sul nazism 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, i 4 sciamannati Macron, Merz, Starmer e Tusk a Kiev con Zelensky nel Giorno della Vittoria sul nazismo: una patetica controfesta

