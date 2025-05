Ucraina | Cremlino ultimatum alla Russia è inaccettabile

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che il linguaggio degli ultimatum è del tutto inaccettabile per la Russia. Con un chiaro riferimento alle recenti notizie sulle potenziali nuove sanzioni europee, Peskov sottolinea la necessità di un dialogo più adeguato e rispettoso tra le nazioni coinvolte.

Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile per la Russia, non è adatto. Non si può parlare allaRussia con un linguaggio simile”. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le notizie sulla possibilità che l’Europa introduca nuove sanzioni contro la Russia se Mosca rifiutasse il cessare il fuoco in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, ultimatum alla Russia è inaccettabile

