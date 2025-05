Ucraina attesa per i possibili colloqui Zelensky-Putin in Turchia

In attesa di un possibile incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, la Turchia si prepara a diventare il palcoscenico per colloqui cruciali sul conflitto ucraino. I leader potrebbero discutere di una tregua che potrebbe dare nuova speranza alla situazione. Il servizio di Maurizio Di Schino approfondisce le implicazioni di questo atteso faccia a faccia.

Ucraina, a Riad nuovi colloqui Kiev-Washington. Attesa dichiarazione congiunta Usa-Russia - (Adnkronos) – Nuovo incontro oggi a Riad tra i team ucraino e americano per una tregua tra Kiev e Mosca. Lo ha riferito una fonte della delegazione ucraina, aggiungendo che "stiamo ancora lavorando con gli americani". E' intanto attesta per questa mattina la pubblicazione di una dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Russia dopo i colloqui […]L'articolo Ucraina, a Riad nuovi colloqui Kiev-Washington. 🔗Leggi su .com

Ucraina, a Riad nuovi colloqui Kiev-Washington. Attesa dichiarazione congiunta Usa-Russia - (Adnkronos) – Nuovo incontro oggi a Riad tra i team ucraino e americano per una tregua tra Kiev e Mosca. Lo ha riferito una fonte della delegazione ucraina, aggiungendo che "stiamo ancora lavorando con gli americani". E' intanto attesta per questa mattina la pubblicazione di una dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Russia dopo i colloqui […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Usa e Russia a Riad per i colloqui sull’Ucraina: Mosca annuncia possibili “difficoltà” - Dopo l'incontro tra le delegazioni Usa e quelle ucraine, ora è il turno di Washington e Mosca, che tratteranno della ripresa dell'accordo sui cereali, per poi cercare un punto d'intesa sulla pacificazione dell'Ucraina. Proprio su questo punto, la Russia ha deciso di non esprimersi, dichiarando solo che il percorso è ancora lungo e che quello odierno è solo il primo di molteplici passi da compiereL'articolo Usa e Russia a Riad per i colloqui sull’Ucraina: Mosca annuncia possibili “difficoltà” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

