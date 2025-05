Ucraina attacco con droni russi su Sumy | centrata in pieno un’auto

(?? Campo content non trovato)

Nuovo attacco di droni russi sull’ Ucraina : colpita la comunità di Sumy . In particolare l’ attacco ha centrato un’auto di servizio uccidendo una persona. Nelle immagini l’intervento dei servizio di emergenza. Nel corso della giornata, un altro attacco con droni , il terzo, ha colpito la regione ferendo un civile nella comunità di Stetskivka. A quanto si apprende, l’uomo stava falciando l’erba vicino al luogo dell’impatto. Il civile ferito è stato ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, attacco con droni russi su Odessa: i soccorsi tra le macerie - Un attacco con droni russi ha ucciso due persone e ferito altre 15 nella città di Odessa, in Ucraina. Il servizio di emergenza statale ha riferito che un grattacielo residenziale, infrastrutture civili, una scuola e un supermercato sono stati danneggiati dai droni russi. I soccorritori hanno evacuato 200 residenti dall’edificio residenziale. Il governatore regionale Oleh Kiper ha scritto sulla sua pagina social che, in seguito all’attacco, sono scoppiati incendi in diversi punti della città. 🔗Leggi su lapresse.it