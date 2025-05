Ucciso in Sud America La madre | Ti voglio bene

In un toccante dialogo virtuale con il figlio scomparso, Sandra Lovato, madre di Alessandro Coatti, condivide il suo amore e la sua nostalgia nel giorno della festa della mamma. Attraverso un emozionante post su Instagram e una storia su Facebook, rivive gli ultimi momenti di Alessandro, un biologo di 38 anni ucciso in Colombia, esprimendo il desiderio di riabbracciarlo e mantenere viva la sua memoria.

“Alessandro, pochi giorni prima. Ciao mamma, ho voglia di tornare. Ti vogliobene, tanto tanto. Anche io Alessandro”. Sandra Lovato, mamma di Alessandro Coatti, il biologo 38enne di Longastrino di Alfonsine Ucciso in Colombia, dialoga con il figlio che non c’è più. Lo fa attraverso Instagram e Facebook, nel giorno della festa della mamma. Con un post e una storia, richiamando uno degli ultimi messaggi che il ragazzo inviò alla madre. E lei risponde, a distanza di oltre un mese da quella tragica fine in Sud America: “Anche io Alessandro“.La madre di Coatti utilizza ancora una volta i social per ricordare il figlio. Lo ha fatto più volte e probabilmente continuerà a farlo. Con foto e messaggi. “Mi manchi da morire, mi manca l’aria per respirare. Mi manchi, mi manchi tantissimo”, aveva scritto alcuni giorni dopo la morte del 38enne a Santa Marta, in Colombia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso in Sud America. La madre: "Ti voglio bene"

