Ucciso Abdel Ghani Al-Kikli capo della milizia Ssa a Tripoli

AbdelGhani Al-Kikli, noto come Gheniwa, capodellamilizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa), è stato Ucciso oggi nel campo militare Tekbali, a sud di Tripoli. Lo riportano i media libici, tra cui il The Libya Update secondo cui il suo corpo sarebbe arrivato all'ospedale Abu Salim di Tripoli. Al Wasat Gate riferisce inoltre di colpi di arma da fuoco a Ain Zara a seguito della diffusione della notizia. Alcuni mesi fa Gheniwa era stato avvistato in Italia, sollevando polemiche. Il ministero dell'Interno ha invitato i cittadini delle zone occidentali di Tripoli a rimanere nelle proprie case per la loro sicurezza. 🔗Leggi su Quotidiano.net