Uccise il compagno di cella perché cambiò il canale della televisione | condannato detenuto di Opera

Domenico Massari, detenuto nel carcere di Opera, ha ricevuto l'ergastolo per l'omicidio del compagno di cella Antonio Magrini. La tragica lite è scoppiata per divergenze sulla visione della televisione e questioni di pulizia. Ironia della sorte, Massari era già in carcere per aver ucciso la sua ex moglie. Un episodio che solleva interrogativi sulla vita carceraria.

Domenico Massari, detenuto del carcere di Opera, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del suo compagno di cella Antonio Magrini. Il 59enne ha detto di averlo ucciso per questioni relative alla televisione e alla pulizia. L'uomo era in carcere perché aveva ammazzato la ex moglie. 🔗Leggi su Fanpage.it

