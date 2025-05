Uccise il compagno di cella dopo una lite sulle pulizie il killer del karaoke condannato all’ergastolo

Milano, 12 maggio 2025 – Domenico Massari, noto come il "killer del karaoke", è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del compagno di cella Antonio Magrini, avvenuto il 19 aprile dello scorso anno. La lite sulle pulizie ha scatenato un tragico epilogo, culminando in un gesto estremo che ha portato alla condanna definitiva del cinquantanovenne.

Milano, 12 maggio 2025 – Il killer del karaoke fa il bis di ergastoli. È stato condannato oggi in primo grado al massimo della pena Domenico Massari, il cinquantanovenne imputato con l’accusa di aver assassinato, il 19 aprile dell’anno scorso, il compagno di cella Antonio Magrini, dopo una lite scoppiata all’interno del carcere di Opera.Massari si trovava nella casa circondariale milanese dove stava scontando il primo ergastolo per avere assassinato la moglie all’interno di un locale dedicato al gioco musicale giapponese, reso popolare da una trasmissione tv negli anni ‘90. Il processo si è celebrato in Corte d’Assise a Milano.Il moventeIl collegio giudicante (giudici togati Bertoja-Fioretta) ha riconosciuto l'imputazione di omicidio aggravato da sevizie e crudeltà e dai futili motivi, formulata dalla pm Rosaria Stagnaro, che aveva chiesto proprio l'ergastolo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise il compagno di cella dopo una lite sulle pulizie, il killer del karaoke condannato all’ergastolo

