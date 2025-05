Uccisa da una palma a Genova le indagini si allargano ai lavori dell’aiuola ristrutturata dal Municipio

Le indagini sull'incidente mortale avvenuto a Genova, dove una donna è stata colpita da una palma, si ampliano. L'attenzione si concentra sui lavori di ristrutturazione dell'aiuola, in particolare su un telone di plastica che potrebbe aver danneggiato l'albero. Gli accertamenti sul restyling della piazza, avvenuto a metà 2023, sono ora cruciali per comprendere la dinamica dell'evento.

Nel mirino un telone di plastica che può aver infettato l'albero. Accertamenti sul restyling della piazza a metà del 2023

Donna uccisa da un palma a Genova, chiesta la perizia su prevedibilità del crollo e manutenzioni - Nell'inchiesta sulla morte di Francesca Testino, la Procura chiede che un patologo vegetale analizzi le condizioni della palma caduta in piazza Paolo da Novi e se il rischio di un cedimento fosse stato valutato correttamente

Genova, donna morta schiacciata da palma: Procura indaga su segnalazioni albero pericolante - La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per il momento a carico di ignoti, sulla morte di Francesca Testino, la donna di 57 anni che ieri ha perso la vita per il crollo di una palma in piazza Paolo Da Novi. Il pubblico ministero Fabrizio Givri ha affidato una perizia.

Genova, donna muore schiacciata da una palma - Genova, 12 marzo 2025 – Tragedia in piazza Paolo da Novi, a Genova, dove una donna di 57 anni è morta dopo essere stata schiacciata da una palma. La pianta era già stata segnalata come pericolante, ma nessuna traccia di una qualche misura preventiva. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca e un'automedica del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

