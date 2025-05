Uccide una donna e accoltella un collega il legale di Emanuele De Maria | “Voleva chiedere la semilibertà”

Emanuele De Maria, detenuto di Bollate, è coinvolto in un caso drammatico che ha visto lui accusato dell'omicidio di una donna e dell'accoltellamento di un collega. Il suo avvocato, Daniele Tropea, ha rivelato che De Maria intendeva richiedere la semilibertà prima del tragico epilogo della sua storia, avvenuto con il suo suicidio al Duomo di Milano.

L'avvocato Daniele Tropea ha rivelato che il suo assistito, Emanuele De Maria, il detenuto di Bollate che ha accoltellato un collega e si è tolto la vita gettandosi dal Duomo di Milano mentre era in permesso per lavoro, avrebbe voluto chiedere la semilibertà. Il 35enne è indagato per l'omicidio di Chamila Wijesuriya, 50enne che lavorava con lui.

