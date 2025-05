Uccide la moglie davanti alla figlia la denuncia già nel 2023 | Il padre non rispettava il divieto di avvicinamento

Il 3 maggio 2023, Amina è stata tragicamente uccisa dal marito davanti alla figlia di 10 anni. Nonostante un precedente divieto di avvicinamento, il marito ha brutalmente assassinato la donna, evidenziando le falle nel sistema di protezione. Gli avvertimenti lanciati dagli operatori sociali di Settala sono rimasti inascoltati, lasciando una famiglia segnata da un dolore incolmabile.

