Ubriaco molesta i passanti poi aggredisce i carabinieri

Un episodio di violenza e scontro ha caratterizzato via Piombino a Certosa, dove un uomo visibilmente ubriaco ha iniziato a molestare un edicolante e i passanti. La situazione è degenerata rapidamente, costringendo i presenti a chiamare le forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile, l'uomo ha mostrato segni di aggressività, tentando di colpire gli agenti intervenuti per riportare l'ordine.

Ubriaco ha cominciato a molestare un edicolante e i passanti in via Piombino a Certosa, così sono state chiamate le forze dell'ordine e in poco tempo sono arrivati sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile, che sono stati a loro volta aggrediti dall'esagitato. L'uomo ha cercato di colpire i. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ubriaco molesta i passanti, poi aggredisce i carabinieri

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ubriaco minaccia i passanti con una bottiglia, poi aggredisce gli agenti. Arrestato personaggio noto alle forze dell'ordine - ANCONA – Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha infine emesso un foglio di via obbligatorio, valido fino al 2029, per il cittadino senegalese che nelle scorse settimane si era reso protagonista di vari episodi di inciviltà culminati in: una rissa al porto, il ferimento di due carabinieri... 🔗Leggi su anconatoday.it

Como, ubriaco disturba i passanti in piazza e aggredisce i poliziotti: denunciato per minacce e resistenza - A Como, un 29enne somalo è stato denunciato per resistenza e minacce dopo aver disturbato i passanti in stato di ebbrezza. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Ubriaco molesta i passanti in piazza San Rocco, poi spintona gli agenti: denunciato - Intorno alle 17.30 di ieri 29 aprile, una volante è intervenuta in piazza San Rocco, dove era stata segnalata la presenza di un uomo visibilmente ubriaco che infastidiva i passanti. All’arrivo degli agenti, il 29enne – privo di documenti – ha reagito con aggressività, rifiutandosi di collaborare... 🔗Leggi su quicomo.it

Ubriaco molesta i passanti, poi aggredisce i carabinieri; Monza, ubriaco molesta i passanti e aggredisce gli agenti della Polizia locale; Molesta i passanti e aggredisce i Carabinieri, arrestato 43enne ubriaco; Subiaco, ubriaco molesta i passanti ed aggredisce i Carabinieri, ai domiciliari 43enne. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Monza, ubriaco molesta i passanti e aggredisce gli agenti della Polizia locale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Molesta i passanti e aggredisce i Carabinieri, arrestato 43enne ubriaco - Tensione nella serata di ieri nel piccolo borgo di Agosta, ai confini tra la Valle dell’Aniene e l’area metropolitana romana, non distante da Roma. I ... 🔗castellinotizie.it

Ubriaco molesto aggredisce un’auto con a bordo madre e figli: arrestato 51enne varesino a Como - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo senza fissa dimora, già destinatario di due ordini di allontanamento dal centro città. Fermato inizialmente in piazza Duomo, è stato rilasciato con un nuovo pr ... 🔗varesenews.it