Tv2000 | ‘Chiesa Viva’ il nuovo programma sul papato di Leone XIV il Giubileo e il percorso sinodale

Oggi su Tv2000 debutta "Chiesa Viva", un programma condotto da Gennaro Ferrara che esplora il papato di Leone XIV, il Giubileo attuale e il percorso sinodale in corso. Un viaggio che mette la Chiesa al centro degli eventi contemporanei, approfondendo il suo impegno per la pace e la solidarietà con gli ultimi.

ROMA – Parte nel pomeriggio odierno su Tv2000‘ChiesaViva’, il nuovoprogramma sul papato di Leone XIV, il Giubileo in corso, il percorsosinodale che prosegue, l’impegno per la pace, il cammino accanto agli ultimi, sulla Chiesa al centro della storia dei nostri giorni. Conduce Gennaro Ferrara. In onda oggi, 12 maggio, alle ore 17 e poi dal lunedì al venerdì alle ore 17.30.‘ChiesaViva’ racconta ogni giorno la ricchezza e il valore di una presenza universale fatta di migliaia di storie, di volti, di esperienze e prova ad approfondire le ragioni teologiche e pastorali di questa presenza. Uno spazio di racconto e di riflessione, dunque, nel quale mettere a confronto le voci diverse di una Chiesa sinodale, che attraverso l’ascolto della realtà cerca la strada per continuare a rinnovare e, nello stesso tempo, a custodire. 🔗Leggi su Lopinionista.it