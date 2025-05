Tuttosport – Douglas Luiz sui social nostalgia Premier Poi il post | Amo la Juventus

Il mondo del calcio si anima di nuove polemiche e opinioni, grazie a un’inaspettata rivelazione di Douglas Luiz. Durante una live su Twitch, l’ex giocatore dell’Aston Villa ha espresso il suo affetto per la squadra inglese, suscitando curiosità e dibattiti tra i tifosi. Questa dichiarazione è giunta a pochi giorni dal pareggio contro la Lazio, in cui Luiz è sceso in campo nel secondo tempo. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha catturato l'attenzione generale.

2025-05-11 22:56:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport:DouglasLuiz, la direttaPochi giorni prima della partita pareggiata contro la Lazio all’Olimpico (dove è subentrato nel corso del secondo tempo), Douglas si è reso partecipe di una live su Twitch in cui si è lasciato andare ad un pensiero malinconico per la sua ex squadra, l’Aston Villa. Dopo neanche 10 minuti di diretta, rispondendo alle domande dei followers, il brasiliano ha dichiarato: “Mi manca l’Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore“. Parole sicuramente meno pesanti di quelle pubblicate su Instagram, ma che comunque fanno capire che lo stato d’animo del brasiliano non sembra essere dei migliori in bianconero.DouglasLuiz, la posizione della JuveAlla Juve le prime parole del brasiliano, ovviamente, non erano affatto piaciute. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus”

Tuttosport – Hojlund-Douglas Luiz, scambio folle? I perché dell’idea per l’attacco Juve - 2025-05-08 18:39:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport:Il Manchester United ha un problema. La Juventus ha un problema. E i dirigenti stanno pensando di scambiarseli. È una buona idea? Decidetelo voi. Questo è lo scenario. Lo United nell’estate del ’23 ha pagato 80 milioni per Rasmus Hojlund, l’attaccante che stava emergendo all’Atalanta (dove, a 20 anni, aveva segnato 10 gol in 34 presenze). 🔗Leggi su justcalcio.com

Tuttosport crede nei miracoli e spara la notizia di Douglas Luiz al Nottingham Forest per 40 milioni - Incredibile ma vero – almeno è quanto racconta Tuttosport -: il Nottingham Forest spenderebbe 40 milioni per Douglas Luiz, dopo il flop assoluto di quest’anno sotto la guida di Thiago Motta. A gennaio la Juventus non sembrava convinta di privarsi del brasiliano nonostante le sue prestazioni fossero tutt’altro che brillanti, ma in generale Giuntoli non vorrebbe consentire una minusvalenza eccessiva al club che aveva speso per lui 50 milioni, prelevandolo dall’Aston Villa dopo una stagione incredibilmente positiva. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Calvario per Douglas Luiz, quinto stop stagionale per infortunio muscolare (Tuttosport) - Questa stagione è un calvario per Douglas Luiz, si ferma nuovamente per un infortunio muscolare, lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il brasiliano della Juventus resterà almeno un mese fuori.Douglas Luiz resterà ancora fuori dal campo per almeno un meseLa gestione atletica è da rivedere, come scrive Tuttosport:Il brasiliano non si aspettava di doversi fermare di nuovo, ancor meno adesso che era tornato tra i convocati e aveva pure concordato con Thiago Motta il rientro in campo. 🔗Leggi su ilnapolista.it

