Tuttosport – altri due anni di contratto!

La Juventus sembra pronta a rinnovare il contratto di Wojciech Szczesny fino al 2025. Dopo aver contemplato il ritiro a giugno, il portiere polacco potrebbe continuare a difendere i pali bianconeri, portando risparmi significativi al club. Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile estensione e il suo impatto sul futuro della squadra.

2025-05-12 16:44:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS:Szczesny, quanto ha risparmiato la JuveQuindi potrebbero essere altri due anni di contratto per Tek. Mica male per uno che a giugno aveva dato l’addio al calcio e l’unica partita a cui stava pensando era quella con gli amici di sempre per salutare il pubblico e i tifosi. La vita di Szczesny, tuttavia, è sempre piena di sorprese e, proprio mentre sta per vincere la Liga, gli arriva l’offerta di un prolungamento di due anni da parte del Barcellona. In sostanza, il Barça lo vuole come portiere fino al 2027, per poterlo alternare con Ter Stegen. Il portiere si è detto lusingato dalla proposta e ha preso un po’ di tempo per riflettere sull’aspetto personale della vicenda. Con la moglie aveva programmato una vita da “ex” e i piani sono stati stravolti dall’offerta estiva del Barcellona. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – altri due anni di contratto!

