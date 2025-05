Tutto pronto per l’Eurovision Lucio Corsi e tanta Italia nella prima semifinale

Domani prende il via la 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest, riunendo 37 Paesi in competizione. La manifestazione si svolgerà a Basilea, in Svizzera, luogo delle origini dal 1956. La prima semifinale sarà trasmessa in diretta su Rai 2, con Gabriele Corsi e BigMama alla conduzione. Grande attesa anche per il debutto del rappresentante italiano, Lucio Corsi, che promette di stupire il pubblico.

ROMA (ITALPRESS) – Da domani al via la 69ma edizione dell’Eurovision Song Contest, con 37 Paesi in gara. Si torna dove Tutto è iniziato nel 1956, in Svizzera. La gara entra nel vivo con la primasemifinale, in onda in diretta da Basilea dalle 21.00 su Rai 2 e anteprima dalle 20.15. La conduzione sarà di Gabriele Corsi e BigMama.Attesa per il debutto del portabandiera tricolore LucioCorsi, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e in cerca dell’ottavo piazzamento consecutivo in top 10 per l’Italia. Il cantautore toscano, qualificato di diritto alla Grand Final di sabato 17 maggio insieme agli artisti dei Paesi “Big Five” (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) e la Svizzera, nazione ospitante, presenterà al pubblico europeo la sua “Volevo essere un duro”.In gara, per assicurarsi la finale, 15 nazioni per soli 10 posti disponibili. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tutto pronto per l’Eurovision, Lucio Corsi e tanta Italia nella prima semifinale

