‘Tutto’ Finardi a Fiorano Scarabocchi di Chiello

Il teatro Astoria di Fiorano si prepara a un weekend ricco di musica e emozioni: venerdì 16, il cantautore milanese Eugenio Finardi inaugurerà il suo nuovo tour con la data zero, coincidente con l'uscita dell'album

Il teatro Astoria di Fiorano accoglierà venerdì 16 la data zero del nuovo tour del popolare cantautore milanese Eugenio Finardi (nella foto): lo stesso giorno uscirà "Tutto", il nuovo album di inediti. Sempre a Fiorano , sabato sera in piazza i mitici Rats. Ancora venerdì al Vox di Nonantola farà tappa Chiello che presenterà il nuovo " Scarabocchi ", un mosaico di pensieri crudi e autentici. Camaleontico, eclettico, sorprendente, Dario Ballantini sarà uno dei protagonisti della 221ª edizione della fiera di Mirandola, e sabato 17 porterà in piazza Costituente alcune delle sue caratterizzazioni più divertenti. Sempre a Mirandola domenica 18 arriverà anche la comicità di Giovanni Cacioppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

