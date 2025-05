Turismo solidale | il volto etico del viaggio Napoli esempio di inclusione e sviluppo

Negli ultimi anni, il turismo solidale ha guadagnato importanza, rappresentando un volto etico del viaggio. A Napoli, questo approccio si traduce in iniziative che promuovono inclusione sociale e sviluppo sostenibile, valorizzando le comunità locali e offrendo esperienze autentiche. Scoprire la città diventa così un modo per contribuire al benessere collettivo e alla tutela delle identità culturali.

Negli ultimi anni, il concetto di Turismo ha attraversato una trasformazione profonda: non più solo svago o consumo veloce di luoghi e culture, ma occasione per generare valore sociale, sostenibilità ambientale e rispetto delle identità locali. Tra le forme emergenti, il Turismosolidale si sta affermando come uno strumento concreto di cambiamento. Secondo i dati dell’AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), sono circa 300.000 ogni anno i viaggiatori italiani che scelgono questa via alternativa, con un incremento annuo del 5%.Non si tratta solo di una scelta etica, ma anche di una leva di sviluppo che coinvolge comunità, territori e modelli economici inclusivi. A sottolineare la portata politica e sociale di questo fenomeno è Aniello Formisano, già parlamentare e oggi direttore del periodico Alleanza Democratica, che ha lanciato un appello chiaro: “Serve un Turismo che non consumi i luoghi ma li rigeneri. 🔗Leggi su Ildenaro.it

