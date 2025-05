turismo roma assaltata da turisti e pellegrini

Roma vive un'intensa stagione turistica, con un aumento del 7% di visitatori rispetto allo scorso anno, secondo Assoturismo. La capitale, affollata da turisti e pellegrini, si prepara a offrire esperienze indimenticabili ai suoi ospiti. Scopri di più nel servizio di Antonella Mazza Teruel.

