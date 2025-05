Turismo dell’orrore | psicologia e criminologia del dark tourism

Il dark tourism, o “turismo oscuro”, rappresenta un fenomeno affascinante che attira visitatori verso luoghi legati a crimini, tragedie e eventi storici controversi. Ma cosa spinge le persone a esplorare questi siti? Attraverso lenti di psicologia, media e criminologia, scopriamo le motivazioni profonde e i casi emblematici italiani che illuminano questo enigmatico aspetto del turismo contemporaneo. Preparati a comprendere il fascino morbosamente intrigante del dark tourism.

darktourism: Scopri cosa spinge le persone a visitarli, tra psicologia, media e criminologia, con esempi italiani notiIl darktourism è l’attrazione verso luoghi segnati da crimini e tragedie. Scopri cosa spinge le persone a visitarli, tra psicologia, media e criminologia, con esempi italiani noti.Cos’è il darktourism e perché ci affascinaIl darktourism – letteralmente “Turismo oscuro” – è quel fenomeno che porta le persone a visitare luoghi legati alla morte, al crimine o a eventi traumatici. Parliamo di case in cui sono avvenuti omicidi celebri, vecchie carceri, strade segnate da stragi, luoghi di mafia o disastri.A prima vista può sembrare una forma di voyeurismo, ma la realtà è più complessa. Chi partecipa a questi “pellegrinaggi” non lo fa sempre per curiosità morbosa. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Turismo dell’orrore: morofilia al confine con Gaza - C’è una parola che descrive esattamente questo scempio: morofilia. È l’attrazione morbosa per la morte e la sofferenza altrui. Non è una categoria psicologica, è una pulsione sociale, è uno dei molti mostri che la guerra a Gaza ha risvegliato. Il “tour del 7 ottobre” documentato da Pablo Trincia promette ai visitatori un’escursione nei luoghi dell’attacco di Hamas, con una comoda sosta su una collina da cui “ammirare” i bombardamenti israeliani sulla Striscia. 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Il sottosegretario D'Amario: "Successo dell'Abruzzo alla fiera del turismo di Monaco" - “Tutto il padiglione Italia profumava d’Abruzzo, tra prodotti gastronomici e bottiglie di Montepulciano e Pecorino. Mentre raccontavo e illustravo il nostro territorio, scorrevano sul maxischermo le immagini del nostro Abruzzo. Ho riscontrato grandissima attenzione e partecipazione da parte degli... 🔗Leggi su ilpescara.it

Non riconosce il figlio e lo picchia brutalmente. L'orrore dell'uomo sul bimbo di 4 anni - Il piccolo è finito in ospedale con la frattura di un braccio e di una gamba. La madre aveva parlato di una semplice caduta dal letto, ma le lesioni erano compatibili con dei maltrattamenti 🔗Leggi su ilgiornale.it

Delitto di Avetrana, chi ha ucciso Sarah Scazzi? Il ruolo di Cosima e Sabrina, le mille versioni di zio Miché, il pizzaiolo Ivano Russo e il turismo dell'orrore; Corpicino, il turismo dell’orrore; Perchè siamo attratti dall’orribile?; Elefantini incatenati e torturati per imparare a portare i turisti in Tailandia, le immagini inedite dell'addestramento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Turismo dell’orrore: morofilia al confine con Gaza - C’è una parola che descrive esattamente questo scempio: morofilia. È l’attrazione morbosa per la morte e la sofferenza altrui. Non è una categoria psicologica, è ... Read more ... 🔗lanotiziagiornale.it