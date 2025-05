Turchia | Pkk si scioglie e annuncia la fine della lotta armata

In breve da Zazoom:

Ankara, 12 mag. (LaPresse/AP) – In un evento storico, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato la sua decisione di sciogliersi e deporre le armi, segnando una svolta significativa dopo quarant'anni di conflitto con la Turchia. La notizia, riportata dall'agenzia Firat News Agency, apre alla possibilità di una nuova iniziativa di pace, preludio a un cambiamento nei rapporti tra le parti coinvolte.

Ankara ( Turchia ), 12 mag. (LaPresseAP) – Un gruppo militante curdo ha annuncia to una decisione storica: scioglie rsi e deporre le armi nell'ambito di una nuova iniziativa di pace con la Turchia , dopo quattro decenni di conflitto armato. La decisione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, o Pkk, è stata annuncia ta dall'agenzia di stampa Firat News Agency, vicina al gruppo. La notizia arriva pochi giorni dopo il congresso del partito tenutosi nel nord dell'Iraq.

"Deporre le armi". Ocalan scioglie il Pkk: svolta storica in Turchia - In un messaggio inviato dal carcere in cui si trova su un'isola al largo di Istanbul, ha chiesto al gruppo di deporre le armi e sciogliersi