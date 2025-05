Turchia Pkk annuncia scioglimento e fine della lotta armata

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), noto per il suo lungo conflitto armato, ha annunciato una svolta storica: la decisione di sciogliersi e deporre le armi in un tentativo di avviare un processo di pace con la Turchia. Questa notizia, riportata dalla Firat News Agency, arriva poche giornate dopo un congresso decisivo del partito nel nord, segnando una potenziale svolta nelle relazioni tra i curdi e la Turchia.

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, o Pkk, storico gruppo militante curdo ha preso una decisione storica: sciogliersi e deporre le armi nell’ambito di una nuova iniziativa di pace con la Turchia, dopo quattro decenni di conflitto armato. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa Firat News Agency, vicina al gruppo, e arriva pochi giorni dopo il congresso del partito tenutosi nel nord dell’Iraq.A febbraio, il leader del Pkk Abdullah Ocalan, in carcere dal 1999 su un’isola vicino a Istanbul, aveva esortato il suo gruppo a convocare un congresso per decidere formalmente lo scioglimento, segnando un passo fondamentale verso la fine del conflitto decennale che dagli anni ’80 ha causato decine di migliaia di vittime. Il 1° marzo il Pkk aveva annunciato un cessate il fuoco unilaterale, ma aveva posto alcune condizioni, tra cui la creazione di un quadro giuridico per i negoziati di pace. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, Pkk annuncia scioglimento e fine della lotta armata

