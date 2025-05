Turchia Erdogan | Scioglimento Pkk scelta importante per sicurezza Paese

La recente decisione del PKK di sciogliersi e consegnare le armi segna un momento cruciale nella lotta al terrorismo in Turchia. Il presidente Erdogan sottolinea l'importanza di questo passo per la sicurezza nazionale e per promuovere un futuro di pace e fratellanza nel paese, aprendo così una nuova fase nella stabilità regionale.

“Oggi abbiamo aperto un’altra soglia critica nel processo verso una Turchia libera dal terrorismo. L’organizzazione terroristica ha annunciato la decisione di sciogliersi e di consegnare le armi. Riteniamo che la decisione sia importante per la sicurezza del nostro Paese e per l’eterna fratellanza della nostra nazione”. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erodgan in merito alla decisione del gruppo militante curdo Pkk di deporre le armi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, Erdogan: “Scioglimento Pkk scelta importante per sicurezza Paese”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Turchia, Erdogan: Scioglimento Pkk scelta importante per sicurezza Paese; Turchia, il Pkk ha annunciato il suo scioglimento: la lotta armata dei curdi finisce dopo oltre 40 anni; Turchia, Pkk annuncia scioglimento e fine lotta armata; PKK ANNUNCIA SCIOGLIMENTO E FINE LOTTA ARMATA IN TURCHIA. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Turchia, Pkk annuncia scioglimento e disarmo - ROMA (ITALPRESS) - Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato la dissoluzione dell'organizzazione e il disarmo in seguito all'appello del fonda ... 🔗ildispariquotidiano.it