Tulipani di Seta Nera intervista esclusiva a Jessica Morlacchi

Dal 8 all'11 maggio, il The Space Cinema Moderno di Roma ha ospitato la XVIII edizione del Festival Tulipani di Seta Nera, un'importante manifestazione dedicata alla valorizzazione delle fragilità e delle diversità. Questo festival si propone di dare voce a chi è spesso trascurato, offrendo spazi di visibilità. Tra gli ospiti, spicca la vincitrice del Grande Fratello, Jessica, che ha arricchito l'evento con la sua presenza.

Dall’8 all’11 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma è andata in scena la XVIII edizione del Festival Tulipani di SetaNera. Una manifestazione che nasce con un obiettivo ben preciso: offrire visibilità a chi rimane spesso ai margini mettendo al centro le fragilità e le diversità. Tra gli ospiti del Festival dei Tulipani di SetaNera anche la vincitrice del GrandeFratello, JessicaMorlacchi. La cantante si è esibita live con i suoi successi ma prima si è concessa a noi di SuperGuida TV per una video intervistaesclusiva.JessicaMorlacchi, intervistaesclusiva alla vincitrice del GrandeFratelloJessica ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione: “E’ molto importante essere qui. I giovani devono capire che non ci si deve fermare di fronte alle difficoltà. Si può cadere e io ne sono la testimonianza. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Jessica Morlacchi: “Sono caduta più di una volta nella vita ma mi sono rialzata. Il Grande Fratello mi ha fatto capire quanto sono fortunata”

