Tufaro Juve il talento dell’Under 15 in rampa di lancio! Ritorni lo racconta | Ecco che tipo di giocatore è L’identikit

Gabriele Tufaro, classe 2010 e gioiello dell'Under 15 della Juventus, si sta mettendo in luce come uno dei talenti emergenti della squadra. Le parole del scout Andrea Ritorni svelano l'identikit di questo giovane promessa e il suo potenziale nel calcio italiano. Scopriamo insieme chi è e cosa lo rende speciale.

di Nicolò CorradinoTufaroJuve, il talentodell’Under 15 in rampa di lancio: le dichiarazioni del scout Andrea RitorniGabriele Tufaro, classe 2010 della Juventus Under 15, è uno dei tanti talenti della squadra di Benesperi che continua a vincere e demolire le avversarie nel cammino verso la vittoria del campionato.Come raccontato a dallo scout Andrea Ritorni, che ha iniziato a seguire il percorso del giovane centrocampista, Tufaro è dotato di grande tecnica, visione di gioco e capacità di inserimento. Dopo l’infortunio, il bianconero è stato protagonista di una bellissima rete nella sfida d’andata degli ottavi di campionato contro la Salernitana e vuole, con i suoi compagni, laurearsi campione d’Italia. L’identikit DI Tufaro .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tufaro Juve, il talento dell’Under 15 in rampa di lancio! Ritorni lo racconta: «Ecco che tipo di giocatore è». L’identikit

Se ne parla anche su altri siti

Chi è Biliboc, alla scoperta dell’ala destra romena della Juve Primavera: carriera, caratteristiche e identikit del talento bianconero - di Fabio ZaccariaChi è Biliboc, focus sull’esterno classe 2006 della Juve Primavera di Magnanelli: ‘Match Winner’ nella sfida col Genoa e fondamentale in Europa. Carriera, caratteristiche e identikit del giocatoreNell’ultima gara di campionato, contro il Genoa, Lorenzo Biliboc ha siglato il gol decisivo ai fini dell’1-0 che ha permesso alla Juve Primavera di battere i coetanei liguri. Non è la prima volta che una giocata dell’esterno di Magnanelli risulta fondamentale per assicurare i 3 punti nell’arco della stagione, ecco quindi un focus mirato alla descrizione della carriera e delle ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Lazio Juve, il talento della Next Gen Pietrelli verso la convocazione per la sfida dell’Olimpico? Le ultime idee di Tudor - di Redazione JuventusNews24Lazio Juve, il talento della Next Gen Pietrelli verso la convocazione? Tutti gli aggiornamenti sulle possibili scelteIl talento della Juventus Next Gen Pietrelli potrebbe essere convocato per la sfida della Juve contro la Lazio. L’esterno bianconero, dopo che sono terminati i playoff di Serie C, potrebbe essere chiamato da Igor Tudor per la trasferta e andare in tribuna. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli e le ultimissime novità a riguardoAvanza con sempre maggiore concretezza l’ipotesi di rivedere nuovamente Jeep come main sponsor della Juventus. L’obiettivo di tutte le parti è quello di assicurarsi lo spot sulle divise per il Mondiale per Club, con la possibilità di anticipare magari per il finale della Serie A. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Da solo segna il doppio dei gol di Vlahovic e Kolo Muani, ma non basta per vincere: il talento 2010 del Bologna ferma la Juve; Under 17-16-15 serie A/B - Doppio colpo esterno del Torino. La Juventus si gode il talento di Pame; Juve show a Vinovo, nove gol e vittoria in rimonta! Pamè inarrestabile, a segno per la settima partita di fila; È una rimonta senza logica: l'Inter dei fenomeni batte la Juventus in una finale leggendaria. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juventus e Real Madrid innamorate del talento dell'Ajax: scontro totale. Foto - Sono in grado di tenere traccia dell'attività del tuo browser su altri siti e di creare un profilo dei tuoi interessi e potrebbero avere un impatto sul contenuto e i messaggi che visualizzi sugli ... 🔗msn.com

La Juventus ha messo gli occhi su un talento dell’Inter e propone uno scambio - Continua a leggere La Juventus ha messo gli occhi su un talento dell’Inter e propone uno scambio su Notizie Inter ... 🔗msn.com

Il gioco dell'oca della Juve: un mese dopo l'esonero di Motta è tornata al punto di partenza - Un mese e quattro partite più tardi, la classifica recita: Bologna 60, Juve e Lazio 59, Roma 57. Come in un crudele gioco dell'oca, i bianconeri sono tornati al punto di partenza. Anzi ... 🔗gazzetta.it