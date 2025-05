Tudor Thiago Motta i conti non tornano | nuovo corso vecchi guai Il confronto in numeri tra i due allenatori

In breve da Zazoom:

Nell'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, emerge un confronto illuminante tra la gestione di Thiago Motta e quella di Tudor. Nonostante le aspettative di un nuovo corso, i numeri rivelano che i problemi storici della squadra persistono. Scopriamo insieme come le statistiche mettono in luce le criticità ancora irrisolte e le sfide che i due allenatori hanno dovuto affrontare.

TudorThiagoMotta, i conti non tornano: nuovocorso, vecchiguai. Il confronto in numeri tra i due allenatori proposto questa mattina da La GazzettaLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha proposto un interessante confronto in numeri tra la gestione ThiagoMotta e quella targata Tudor, evidenziando come non ci sia stata la svolta così tanto auspicata dalla Juve.Il croato ex Lazio ha portato cuore e carattere ma col cambio la media punti non solo non è migliorata ma è leggermente diminuita, passando da 1,79 a 1,71. La pareggite è rimasta una costante, mentre i gol fatti sono scesi da 1,5 a 1,1 così come quelli subiti da 0,9 a 0,7. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Thiago Motta, i conti non tornano: nuovo corso, vecchi guai. Il confronto in numeri tra i due allenatori

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, ufficiale l’esonero di Thiago Motta: panchina affidata a Tudor - Ora è ufficiale: la Juventus FC comunica “di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile”. Il club bianconero “ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro”. La Juventus comunica inoltre “di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor, che domani dirigerà il primo allenamento”. 🔗Leggi su lapresse.it

Tudor Thiago Motta: verticalizzazioni, lanci, dribbling e contrasti, il confronto pende tutto dalla sua parte. I dati - di Redazione JuventusNews24Tudor Thiago Motta: verticalizzazioni, lanci, dribbling e contrasti, il confronto pende tutto dalla sua parte. I dati degli ultimi due allenatori della JuveL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha proposto un interessante confronto tra gli ultimi due tecnici della Juventus, vale a dire Thiago Motta da un lato e Igor Tudor dall’altro.Il confronto sembra pendere tutto dalla parte dell’allenatore croato: più verticalizzazioni (172 a 145), più lanci (48 a 40), più dribbling (13 a 8,3) e più contrasti vinti (12 a 9). 🔗Leggi su juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: Tudor suona la carica in vista della sfida col Genoa, definito lo staff tecnico. Retroscena su Thiago Motta - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025Ultimissime Juve LIVE – 24 marzo 2025Ultimissime Juve LIVE – 23 marzo 2025Ultimissime Juve LIVE – 22 marzo 2025Ultimissime Juve LIVE – 21 marzo 2025Ultimissime Juve LIVE – 20 marzo ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Tudor Thiago Motta, i conti non tornano: il confronto; Gazzetta - Tudor, i conti non tornano; L'Infortunio di Cambiaso stravolge la Juve contro la Lazio: Tudor può cambiare centrocampo e attacco; Juventus, l'esonero di Thiago Motta costa caro ai conti bianconeri: spesa extra, cessioni per evitare la ricapitalizzazione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gazzetta - Tudor, i conti non tornano - Su Gazzetta: "Tudor, i conti non tornano". La squadra non ha cambiato passo dall’addio di Motta: mai così pochi punti negli ultimi 14 anni. Sotto ... 🔗tuttojuve.com

Niente Tudor, né Conte: ecco il nuovo allenatore della Juve - Dopo il fallimento del progetto Thiago Motta, affidate a Tudor le ultime speranze Champions la Juventus prepara in silenzio il futuro. 🔗calcioblog.it

Tudor Motta, il confronto di Della Valle: «Il nuovo allenatore è riuscito a tirare fuori più cattiveria. Sono due approcci diversi ma…» - Tudor Motta, il confronto di Della Valle tra il nuovo allenatore della Juve e l’ex mister bianconero: le dichiarazioni In esclusiva a Juventusnews24, la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana ... 🔗juventusnews24.com